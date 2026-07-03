Exposition The Overstory : réparer les liens, relier les récits, Le Château d’Eau, Toulouse

Informations pratiques

Exposition The Overstory : réparer les liens, relier les récits 27 mai – 29 août 2027 Le Château d’Eau Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-27T11:00:00+02:00 – 2027-05-27T18:00:00+02:00

Fin : 2027-08-29T11:00:00+02:00 – 2027-08-29T18:00:00+02:00

L’exposition s’inspire du roman The Overstory(L’Arbre monde) de Richard Powers, un récit qui relie destins humains et mondes végétaux dans une même trame du vivant depuis les États-Unis d’Amérique du 20e et 21e siècle.

Comment faire récit du monde sans le dominer ? Comment explorer sans extraire ? Des artistes observent, décrivent et tentent de donner forme à des éléments pouvant contenir la totalité du monde, qu’il s’agisse des éléments fondamentaux de la vie (l’eau, la terre, le feu et l’air) ou de ce qui constitue intrinsèquement l’expérience du vivant, humaine et au-delà.

« Plus tu observes une chose en détails, mieux tu fais l’histoire du monde »

Cette exposition photographique se déploie dans des espaces d’exposition du Château d’eau, lieu historique dédié à la photographie à Toulouse, et d’autres lieux du festival, espaces inédits et ou extérieurs, au coeur de l’île du Ramier ou sur la rive gauche du fleuve Garonne.

Présentée dans le cadre de l’édition 2027 du Nouveau Printemps, l’exposition sera prolongée jusqu’à septembre 2027, en accord avec les partenaires du festival.

Le corpus se concentre sur une sélection d’artistes et d’oeuvres relevant de la création photographique « ultra contemporaine » – des artistes vivants expérimentant le médium. L’exposition s’ouvre donc aux pratiques connexes à la photographie, en dialogue, de l’image mouvement à la méditation.

Une exposition manifeste

L’exposition interroge les interdépendances : entre humain·es et non-humain·es, entre les récits et les territoires, entre les éléments et les formes de savoirs. Elle adopte une perspective sensible, concernée socialement, décoloniale, forcément inquiète – mais joyeuse.

C’est une cartographie collective de notre monde contemporain et de nos points de vue pour le représenter. À quel ensemble appartenons-nous ? Qu’est-ce qui nous relie les un·es aux autres ? Comment nous représentons-nous dans l’univers, sur Terre et ensemble ? L’image est au centre des réflexions, des travaux des artistes et des pensées convoquées. En quoi la photographie, étape capitale de notre histoire moderne, est-elle partie prenante de l’anthropocène ? Les propositions peuvent donner lieu à des collaborations, scientifiques ou pratiques, pour croiser disciplines et perspectives et proposer un état des lieux de la photographie et de l’écologie mondiale, depuis Toulouse et l’Occitanie.

Avec les artistes : Laura Henno, Maree Clarke, Sasha Phyars-Burgess, Smith, Yann Gross.

Le Château d’Eau Place Laganne, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 0534245235 https://chateaudeau.toulouse.fr La galerie Le Château d’Eau est un lieu d’expositions et d’événements de photographie à Toulouse.

L’exposition s’inspire du roman The Overstory (L’Arbre monde) de Richard Powers, un récit qui relie destins humains et mondes végétaux dans une même trame du vivant depuis les États-Unis du …

© Sasha Phyars-Burgess, Wild Sugarcane growth near a levada, Madeira, Portugal, 2022