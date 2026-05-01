Exposition Timeless Trades. Métiers d’avenir et d’autrefois. Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Exposition Timeless Trades. Métiers d’avenir et d’autrefois.

Place du Château Musée Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Natasha Morley a toujours eu à cœur d’inscrire son travail dans une recherche de justesse et de simplicité, avec une attention particulière portée à la présence et à l’émotion.

À travers ses images, elle cherche à révéler l’essence de chacun, qu’il s’agisse de personnalités, d’anonymes ou, ici, d’artisans.

À travers cette série, elle offre une plongée dans les savoir-faire traditionnels et capture, chez les artisans, ce qui les relie à leur geste, à leur histoire et au monde dans lequel ils inscrivent leur art.

Au cœur des ateliers et des champs, Natasha met en lumière la nouvelle génération de celles et ceux qui perpétuent des gestes transmis depuis des siècles et dessinent, à travers leur pratique, des valeurs essentielles patience, précision, respect des matières et de l’environnement dans lequel elles sont prélevées

Autant de repères précieux dans un monde dominé par la vitesse et la production de masse.

Ce travail vous invite à un autre regard un regard qui s’échappe, s’égare et s’arrête pour percevoir la beauté de ce qui se fait à la main, ainsi que l’importance de préserver ce patrimoine vivant, ces métiers d’avenir hérités d’autrefois. .

Place du Château Musée Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 61 95 contact@musee-colette.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Timeless Trades. Métiers d’avenir et d’autrefois.

L’événement Exposition Timeless Trades. Métiers d’avenir et d’autrefois. Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-08 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)