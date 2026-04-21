Exposition Tintin et le monde d’Hergé Médiathèque Yzatis Yzeure
Exposition Tintin et le monde d’Hergé Médiathèque Yzatis Yzeure lundi 18 mai 2026.
Yzeure
Exposition Tintin et le monde d’Hergé
Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-05-18
Tintinophiles, tenez-vous prêts à explorer le monde d’Hergé. Cette exposition est collaborative, si vous souhaitez prêter des ouvrages et produits dérivés, c’est jusqu’au 7 mai.
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Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 52 48 mediatheque@ville-yzeure.com
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English :
Tintinophiles, get ready to explore the world of Hergé. This is a collaborative exhibition, so if you’d like to lend your books and merchandise, you can do so until May 7.
L’événement Exposition Tintin et le monde d’Hergé Yzeure a été mis à jour le 2026-04-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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