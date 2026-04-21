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Exposition Tintin et le monde d’Hergé Médiathèque Yzatis Yzeure

Exposition Tintin et le monde d’Hergé Médiathèque Yzatis Yzeure lundi 18 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Yzatis

Adresse : Boulevard Jean-Moulin

Ville : 03400 Yzeure

Département : Allier

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif :

Yzeure

Exposition Tintin et le monde d’Hergé

Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-05-18

Tintinophiles, tenez-vous prêts à explorer le monde d’Hergé. Cette exposition est collaborative, si vous souhaitez prêter des ouvrages et produits dérivés, c’est jusqu’au 7 mai.
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Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 52 48  mediatheque@ville-yzeure.com

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English :

Tintinophiles, get ready to explore the world of Hergé. This is a collaborative exhibition, so if you’d like to lend your books and merchandise, you can do so until May 7.

L’événement Exposition Tintin et le monde d’Hergé Yzeure a été mis à jour le 2026-04-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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