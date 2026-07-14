Exposition Tomasz Rogalski Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

Informations pratiques

Montceau-les-Mines

Exposition Tomasz Rogalski

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:00:00

fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-06 2026-10-07 2026-10-10 2026-10-13 2026-10-14 2026-10-17

Tomasz Rogalski, né à Montceau-les-Mines en 1933, retourne en Pologne avec sa famille après la guerre, à l’âge de 14 ans. Passionné d’art, il rêve d’intégrer l’Académie des Beaux-Arts de Cracovie, mais s’oriente finalement vers des études d’ingénieur des mines à l’université technique de Gliwice. Malgré sa carrière dans le secteur minier, il n’abandonne jamais la peinture. Tout au long de sa vie, il développe une œuvre personnelle inspirée du travail dans les mines, de la nature et de son imaginaire. À travers différentes techniques de peinture et de dessin, il crée des univers libres et poétiques où réalité et imagination se mêlent.

Après sa mort, sa fille entreprend de classer l’ensemble de son héritage artistique. L’exposition présente une sélection d’œuvres réalise´es dans les années 1980 et 1990, issues de plusieurs cycles. Elle invite le public à explorer, avec l’artiste, la richesse de l’imagination, source de nos pensées, de nos rêves et de notre regard sur le monde. .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr

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English : Exposition Tomasz Rogalski

L’événement Exposition Tomasz Rogalski Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)