Exposition Tony Valentine Maintenon
vendredi 9 octobre 2026 · Maintenon
Informations pratiques
Maintenon
Exposition Tony Valentine
27 bis Rue Collin d’Harleville Maintenon Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-09
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-09 2026-10-16
La Maison Tailleur accueillera une exposition consacrée à Tony Valentine, peintre et sculpteur écossais reconnu pour ses remarquables portraits-paysages , où figures humaines et paysages se mêlent dans des compositions colorées, poétiques et empreintes de sensibilité.
À travers ses œuvres, l’artiste invitera les visiteurs à explorer leur imaginaire et leurs émotions, dans un univers à la fois contemplatif et profondément humain. Bien que Tony Valentine nous ait quittés en 2018, ses créations continueront de faire rayonner son univers singulier bien au-delà de l’Écosse. Le vernissage aura lieu le samedi 10 octobre à 17h30. .
27 bis Rue Collin d’Harleville Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 00 45 centreculturel@maintenon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Maison Tailleur will host an exhibition dedicated to Tony Valentine, a Scottish painter and sculptor known for his remarkable “portrait-landscapes,” in which human figures and landscapes blend together in colorful, poetic, and imbued with sensitivity.
L’événement Exposition Tony Valentine Maintenon a été mis à jour le 2026-08-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
À voir aussi à Maintenon (Eure-et-Loir)
- Pique-nique en blanc au Château de Maintenon Maintenon 15 août 2026
- Marché artisanal et feu d’artifice Maintenon 28 août 2026
- 45e Salon Artistique Régional de la Vallée de l’Eure Maintenon 5 septembre 2026
- Journées Européennes du patrimoine Maintenon au fil des années Maintenon 18 septembre 2026
- Le Japan Festival de Maintenon / Pierres Maintenon 19 septembre 2026