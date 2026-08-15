Informations pratiques

Maintenon

Exposition Tony Valentine

27 bis Rue Collin d’Harleville Maintenon Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-09

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-09 2026-10-16

La Maison Tailleur accueillera une exposition consacrée à Tony Valentine, peintre et sculpteur écossais reconnu pour ses remarquables portraits-paysages , où figures humaines et paysages se mêlent dans des compositions colorées, poétiques et empreintes de sensibilité.

À travers ses œuvres, l’artiste invitera les visiteurs à explorer leur imaginaire et leurs émotions, dans un univers à la fois contemplatif et profondément humain. Bien que Tony Valentine nous ait quittés en 2018, ses créations continueront de faire rayonner son univers singulier bien au-delà de l’Écosse. Le vernissage aura lieu le samedi 10 octobre à 17h30. .

27 bis Rue Collin d’Harleville Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 00 45 centreculturel@maintenon.fr

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English :

Maison Tailleur will host an exhibition dedicated to Tony Valentine, a Scottish painter and sculptor known for his remarkable “portrait-landscapes,” in which human figures and landscapes blend together in colorful, poetic, and imbued with sensitivity.

L’événement Exposition Tony Valentine Maintenon a été mis à jour le 2026-08-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES