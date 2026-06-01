Exposition Tours et détours, mairie de montsalvy (hall), Aurillac

Exposition Tours et détours 26 – 28 juin mairie de montsalvy (hall) Cantal

exposition libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T00:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-28T00:00:00+02:00 – 2026-06-28T23:30:00+02:00

Le village de Montsalvy possède de nombreux éléments singuliers dans son patrimoine. D’où viennent les noms du Vatican, de l’Hippodrome, de la Bibinière, du Couvent ou de l’Allée des Soupirs ? Avez-vous remarqué la croix de Lorraine, les palmiers ou ces étonnants jardins ? En vous promenant dans le village, une vingtaine de panneaux vous invitent à lever les yeux et à vous amuser d’anecdotes, d’histoires et de secrets révélés.

mairie de montsalvy (hall) rue Marcellin Boule Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

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bernard Coste