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Exposition Tours et détours, mairie de montsalvy (hall), Aurillac

Exposition Tours et détours, mairie de montsalvy (hall), Aurillac

Exposition Tours et détours, mairie de montsalvy (hall), Aurillac vendredi 26 juin 2026.

Lieu : mairie de montsalvy (hall)

Adresse : rue Marcellin Boule

Ville : 15000 Aurillac

Département : Cantal

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : exposition libre et gratuite

Exposition Tours et détours 26 – 28 juin mairie de montsalvy (hall) Cantal

exposition libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T00:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-28T00:00:00+02:00 – 2026-06-28T23:30:00+02:00

Le village de Montsalvy possède de nombreux éléments singuliers dans son patrimoine. D’où viennent les noms du Vatican, de l’Hippodrome, de la Bibinière, du Couvent ou de l’Allée des Soupirs ? Avez-vous remarqué la croix de Lorraine, les palmiers ou ces étonnants jardins ? En vous promenant dans le village, une vingtaine de panneaux vous invitent à lever les yeux et à vous amuser d’anecdotes, d’histoires et de secrets révélés.

mairie de montsalvy (hall) rue Marcellin Boule Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
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bernard Coste

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