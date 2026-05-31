Le jeu des anneaux (enfants), mairie de montsalvy (hall), Aurillac
Le jeu des anneaux (enfants), mairie de montsalvy (hall), Aurillac vendredi 26 juin 2026.
Le jeu des anneaux (enfants) 26 – 28 juin mairie de montsalvy (hall) Cantal
jeu libre et gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T00:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-28T00:00:00+02:00 – 2026-06-28T23:00:00+02:00
Entre les deux porches du village, il reste une dizaine d’anneaux qui servaient à attacher les animaux. Retrouve les et tu pourras écrire le mot magique qui te conduira alors dans un lieu où une surprise t’attend !
mairie de montsalvy (hall) rue Marcellin Boule Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Pars à la découverte des anneaux et retrouve le mot magique ! jeu/enfant/anneau/secret/
Isabelle Lemaire
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