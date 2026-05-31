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Le jeu des anneaux (enfants), mairie de montsalvy (hall), Aurillac

Le jeu des anneaux (enfants), mairie de montsalvy (hall), Aurillac

Le jeu des anneaux (enfants), mairie de montsalvy (hall), Aurillac vendredi 26 juin 2026.

Lieu : mairie de montsalvy (hall)

Adresse : rue Marcellin Boule

Ville : 15000 Aurillac

Département : Cantal

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : jeu libre et gratuit

Le jeu des anneaux (enfants) 26 – 28 juin mairie de montsalvy (hall) Cantal

jeu libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T00:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-28T00:00:00+02:00 – 2026-06-28T23:00:00+02:00

Entre les deux porches du village, il reste une dizaine d’anneaux qui servaient à attacher les animaux. Retrouve les et tu pourras écrire le mot magique qui te conduira alors dans un lieu où une surprise t’attend !

mairie de montsalvy (hall) rue Marcellin Boule Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Pars à la découverte des anneaux et retrouve le mot magique ! jeu/enfant/anneau/secret/

Isabelle Lemaire

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