Exposition Traces du Vivant Sarah Mery LES QUAT’Z’ARTS LIBRAIRIE D’ART & DISQUAIRE La Rochelle
vendredi 10 juillet 2026 · LES QUAT'Z'ARTS LIBRAIRIE D'ART & DISQUAIRE · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Exposition Traces du Vivant Sarah Mery
LES QUAT’Z’ARTS LIBRAIRIE D’ART & DISQUAIRE 28 RUE DUPATY La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-08-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-10
À travers une peinture qui oscille entre figuration et épure, Sarah Mery privilégie le fragment, le détail et la présence plutôt que la description. Un regard attentif sur la fragilité du monde vivant.
Vernissage vendredi 10 juillet à 19h.
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LES QUAT’Z’ARTS LIBRAIRIE D’ART & DISQUAIRE 28 RUE DUPATY La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 87 02 66 arnaud.canoville@gmail.com
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English :
%C0 Through paintings that oscillate between figuration and %E9pure, Sarah Mery emphasizes the fragment, the detail, and presence rather than description. A close look at the fragility of the living world.
Opening reception Friday, July 10, at 7 p.m.
L’événement Exposition Traces du Vivant Sarah Mery La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-30 par Nous La Rochelle
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