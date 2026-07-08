Exposition Traces du Vivant Sarah Mery LES QUAT’Z’ARTS LIBRAIRIE D’ART & DISQUAIRE La Rochelle

vendredi 10 juillet 2026 · LES QUAT'Z'ARTS LIBRAIRIE D'ART & DISQUAIRE · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Exposition Traces du Vivant Sarah Mery

LES QUAT’Z’ARTS LIBRAIRIE D’ART & DISQUAIRE 28 RUE DUPATY La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:30:00

fin : 2026-08-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-10

À travers une peinture qui oscille entre figuration et épure, Sarah Mery privilégie le fragment, le détail et la présence plutôt que la description. Un regard attentif sur la fragilité du monde vivant.



Vernissage vendredi 10 juillet à 19h.

.

LES QUAT’Z’ARTS LIBRAIRIE D’ART & DISQUAIRE 28 RUE DUPATY La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 87 02 66 arnaud.canoville@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 Through paintings that oscillate between figuration and %E9pure, Sarah Mery emphasizes the fragment, the detail, and presence rather than description. A close look at the fragility of the living world.

Opening reception Friday, July 10, at 7 p.m.

L’événement Exposition Traces du Vivant Sarah Mery La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-30 par Nous La Rochelle