Exposition Trafic d’espèces Batiment A Laval

Laval

Exposition Trafic d’espèces

Batiment A Allée du Centre Aéré Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:30:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Le temps de votre visite, glissez-vous dans la peau d’un Rangers ! En immersion sur une scène d’enquête, vous devrez aider un Douanier à identifier des animaux découverts chez un braconnier. Sont-ils protégés ? Font-ils l’objet d’un trafic international ? Bon courage… et gardez l’œil ouvert !

Espèces protégées, menacées, en danger… mais pourquoi ?

Qui décide, au niveau national ou mondial, qu’une espèce doit être protégée ? Quels sont les enjeux pour la biodiversité et pour l’humanité ?

À travers cette exposition interactive, découvrez les mécanismes de protection des espèces et comprenez ce que chacun peut faire, à son échelle, pour préserver le vivant.

Bon courage… et gardez l’œil ouvert !

N’oubliez pas de récupérer votre brassard et votre fiche de procès-verbal avant d’entrer dans l’exposition ! .

Batiment A Allée du Centre Aéré Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr

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English :

For the duration of your visit, slip into the shoes of a Ranger! Immersed in an investigation scene, you’ll have to help a Customs officer identify animals discovered at a poacher’s house. Are they protected? Are they the object of international trafficking? Good luck? and keep your eyes open!

L’événement Exposition Trafic d’espèces Laval a été mis à jour le 2026-05-18 par LAVAL TOURISME