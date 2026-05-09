Exposition Train Miniature Salle des fêtes Suilly-la-Tour

Suilly-la-Tour

Exposition Train Miniature

Salle des fêtes Rue Saint Symphorien Suilly-la-Tour Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Une exposition sur les trains miniatures est organisée par l’association Traverses des secondaires (TDS) avec le soutien du comité des fêtes, pendant deux jours, à la salle des fêtes.

Présentation de réseaux et dioramas (toutes échelles) réalisés par ses adhérents, maquettes, artisans, revendeurs, associations, ateliers démonstratifs, circuit de train en 5 pouces dans le jardin…

L’occasion de faire découvrir aux enfants comme aux adultes l’univers du modélisme ferroviaire à travers de belles collections et des réseaux présentés et animés par des passionnés ! .

Salle des fêtes Rue Saint Symphorien Suilly-la-Tour 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 43 57 63 contact@traversesdessecondaires.fr

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English : Exposition Train Miniature

L’événement Exposition Train Miniature Suilly-la-Tour a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Bourgogne Coeur de Loire