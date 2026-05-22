Fête de la musique Rue Saint Symphorien Suilly-la-Tour
Fête de la musique Rue Saint Symphorien Suilly-la-Tour samedi 20 juin 2026.
Suilly-la-Tour
Fête de la musique
Rue Saint Symphorien Place de l’église Suilly-la-Tour Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Rendez-vous samedi 20 juin pour partager un moment convivial et festif !
Au programme restauration sur place à partir de 19h et animation avec Flash-Back pour faire le plein de musique et de bonne humeur, à partir de 21h. Venez en famille ou entre amis, on vous attend nombreux, sur la place de l’église. .
Rue Saint Symphorien Place de l’église Suilly-la-Tour 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté ajt-comitedesfetes@suillylatour.fr
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Suilly-la-Tour a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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