Exposition travaux étudiants de l’ESDAC, Fondation Vasarély, Aix-en-Provence

Informations pratiques

Exposition travaux étudiants de l’ESDAC Samedi 19 septembre, 10h30 Fondation Vasarély Bouches-du-Rhône

Tarif plein : 12 €

Tarif réduit : 5 €*

Gratuit pour les moins de 15 ans

* sur justificatif valide.

Dans la limite des places disponibles.

Accès aux espaces d’exposition de la Fondation Vasarely, selon les horaires d’ouverture du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

À l’occasion de cet événement, découvrez une exposition inédite mettant à l’honneur les projets de fin d’études des étudiants en design. Réparties dans les alvéoles monumentales de la Fondation Vasarely, les créations investissent l’espace en dialogue avec l’architecture et l’œuvre de Victor Vasarely.

Chaque alvéole présente une discipline du design : design produit, design mode, design d’espace et design graphique ; offrant un parcours immersif au cœur de la création contemporaine. Entre innovation, expérimentation et savoir-faire, cette exposition révèle le regard d’une nouvelle génération de designers et la diversité de leurs univers créatifs.

Une occasion unique de découvrir des projets originaux dans un cadre exceptionnel, où patrimoine artistique et création émergente se rencontrent.

Fondation Vasarély 1 Avenue Marcel Pagnol, 13090 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13090 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442200109 https://www.fondationvasarely.org Hongrois d’origine, Victor Vasarely (1906-1997) , élabore à partir de 1966 le projet d’un centre architectonique rassemblant les deux parties de son oeuvre, l’une picturale (art optique) , l’autre théorique. La première est présentée dès 1970 dans le château de Gordes ; pour la seconde, un bâtiment conçu entièrement par Vasarely est construit par Jean Sonnier et son associé Dominique Ronsseray : il est inauguré en 1976. Une grande sculpture, en forme de V, signale le bâtiment, dont la façade aveugle se présente comme un pliage répétitif alternant des panneaux fond blanc – fond noir. La fondation est constituée de seize alvéoles hexagonales accolées ; il ne s’agit pas d’un musée, mais d’un centre artistique à plusieurs fonctions : exposition des « intégrations », but pédagogique, centre d’échanges sur la création contemporaine, … L’édifice comporte une ossature en béton, habillée de panneaux d’aluminium ou de vitrages ; l’éclairage est assuré par des verrières zénithales.

À l’occasion de cet événement, découvrez une exposition inédite mettant à l’honneur les projets de fin d’études des étudiants en design. Réparties dans les alvéoles monumentales de la Fondation les …

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