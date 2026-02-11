Exposition Trésor minéral la collection Raymond Thibault Musée des Cristaux Espace Tairraz Chamonix-Mont-Blanc
Exposition Trésor minéral la collection Raymond Thibault
Musée des Cristaux Espace Tairraz 615 allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : Lundi 2026-09-22
fin : 2026-11-03
2026-09-22
Découvrez une centaine de spécimens parmi les plus beaux cristaux collectés par Raymond Thibault, passionné de minéralogie et de gemmologie, pendant 50 ans. Rhodochrosite, Wulfénite, Azurite… Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs !
Musée des Cristaux Espace Tairraz 615 allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 39 musee-cristaux@ccvcmb.fr
Discover a hundred of the finest crystals collected by Raymond Thibault, a passionate mineralogist and gemmologist, over 50 years. Rhodochrosite, Wulfenite, Azurite… There’s something for every taste and color!
