Exposition Trésors, charafi et quoi encore ?, Centre du patroine – Le Sénat, Nice

Informations pratiques

Exposition Trésors, charafi et quoi encore ? 19 et 20 septembre Centre du patroine – Le Sénat Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

CENTRE DU PATRIMOINE – LE SÉNAT

14, rue Jules-Gilly

Trésors, charafi et quoi encore ?

Visites libres

Voyage à travers l’histoire de Nice en explorant l’univers de la brocante, tel un album de souvenirs feuilleté au fil des objets. Les pièces présentées ont été dénichées dans le quartier des antiquaires, aux Puces de Nice ainsi que sur le marché à la brocante du Cours Saleya. Issues des domaines de la mode, de l’artisanat, de l’industrie, de l’agriculture et de l’architecture, elles révèlent des aspects méconnus du patrimoine niçois.

Centre du patroine – Le Sénat 14 rue Jules-Gilly, 06000 Nice Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 00 41 90 https://www.nice.fr/lieux/centre-du-patrimoine-le-senat/ Au rez-de-chaussée de l’ancien Sénat de Nice, le Centre du Patrimoine – Le Sénat renseigne les visiteurs, met à disposition gracieuse de la documentation sur le patrimoine niçois et délivre les billets pour toutes les visites guidées et de sites.

Sites à découvrir, visites guidées, conférences, expositions… laissez-vous conter Nice.

En compagnie de nos guides-conférenciers ou en toute autonomie, à pied ou à vélo, partez à la découverte des spots incontournables de la ville. https://www.lignesdazur.com/fr/itineraires?pointArr=2279294&pointTypeArr=3&keywordArr=14%20Rue%20Jules%20Gilly

CENTRE DU PATRIMOINE – LE SÉNAT

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