Exposition Trésors, charafi et quoi encore ?, Centre du patroine – Le Sénat, Nice
samedi 19 septembre 2026 · Centre du patroine - Le Sénat · Nice
Informations pratiques
Exposition Trésors, charafi et quoi encore ? 19 et 20 septembre Centre du patroine – Le Sénat Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
CENTRE DU PATRIMOINE – LE SÉNAT
14, rue Jules-Gilly
Trésors, charafi et quoi encore ?
Visites libres
Voyage à travers l’histoire de Nice en explorant l’univers de la brocante, tel un album de souvenirs feuilleté au fil des objets. Les pièces présentées ont été dénichées dans le quartier des antiquaires, aux Puces de Nice ainsi que sur le marché à la brocante du Cours Saleya. Issues des domaines de la mode, de l’artisanat, de l’industrie, de l’agriculture et de l’architecture, elles révèlent des aspects méconnus du patrimoine niçois.
Centre du patroine – Le Sénat 14 rue Jules-Gilly, 06000 Nice Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 00 41 90 https://www.nice.fr/lieux/centre-du-patrimoine-le-senat/ Au rez-de-chaussée de l’ancien Sénat de Nice, le Centre du Patrimoine – Le Sénat renseigne les visiteurs, met à disposition gracieuse de la documentation sur le patrimoine niçois et délivre les billets pour toutes les visites guidées et de sites.
Sites à découvrir, visites guidées, conférences, expositions… laissez-vous conter Nice.
En compagnie de nos guides-conférenciers ou en toute autonomie, à pied ou à vélo, partez à la découverte des spots incontournables de la ville. https://www.lignesdazur.com/fr/itineraires?pointArr=2279294&pointTypeArr=3&keywordArr=14%20Rue%20Jules%20Gilly
CENTRE DU PATRIMOINE – LE SÉNAT
© Ville de Nice
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