Exposition Un corps pour mille et une vies ! au Pavillon des sciences Le Pavillon des sciences Montbéliard

Montbéliard

Exposition Un corps pour mille et une vies ! au Pavillon des sciences

Le Pavillon des sciences Impasse de la Presqu’Île Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2027-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Exposition Un corps… pour mille et une vies !

Le Pavillon des Sciences propose aux enfants de 3 à 6 ans et à leurs familles une exposition ludique et interactive pour partir à la découverte du corps humain.

À travers différents espaces de jeux et d’expérimentation, les jeunes visiteurs explorent le fonctionnement du corps, ses mouvements, ses émotions et ses particularités, tout en le comparant à celui des animaux. Une exposition conçue pour éveiller la curiosité, apprendre en s’amusant et mieux comprendre le vivant.

L’exposition Un corps… pour mille et une vies est une création du Pavillon des sciences, Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle de Bourgogne-Franche-Comté. .

Le Pavillon des sciences Impasse de la Presqu’Île Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21

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English :

L’événement Exposition Un corps pour mille et une vies ! au Pavillon des sciences Montbéliard a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD