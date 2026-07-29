[Exposition] Une femme, toutes les femmes de Jean-Michel Thomas Sancerre
mardi 15 septembre 2026 · Sancerre
Informations pratiques
Sancerre
[Exposition] Une femme, toutes les femmes de Jean-Michel Thomas
Place Saint-Père Sancerre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-15 14:30:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-09-15
La beauté des femmes, l’empreinte des souvenirs.
Découvrez l’univers sensible de Jean-Michel Thomas, une ode à la féminité dans toute sa richesse et sa diversité. À travers ses œuvres, l’artiste dévoile des portraits empreints d’émotion, de force et de poésie.
Le souvenir est le parfum de l’âme. — George Sand
Venez découvrir cette exposition et laissez-vous toucher par un regard unique sur les femmes. .
Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 78 52 52 petitemaisondelaculture@ville-sancerre.fr
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English :
Women’s beauty, the imprint of memories.
L’événement [Exposition] Une femme, toutes les femmes de Jean-Michel Thomas Sancerre a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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