Informations pratiques

Sancerre

[Exposition] Une femme, toutes les femmes de Jean-Michel Thomas

Place Saint-Père Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-15 14:30:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-09-15

La beauté des femmes, l’empreinte des souvenirs.

Découvrez l’univers sensible de Jean-Michel Thomas, une ode à la féminité dans toute sa richesse et sa diversité. À travers ses œuvres, l’artiste dévoile des portraits empreints d’émotion, de force et de poésie.

Le souvenir est le parfum de l’âme. — George Sand

Venez découvrir cette exposition et laissez-vous toucher par un regard unique sur les femmes. .

Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 78 52 52 petitemaisondelaculture@ville-sancerre.fr

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English :

Women’s beauty, the imprint of memories.

L’événement [Exposition] Une femme, toutes les femmes de Jean-Michel Thomas Sancerre a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme du Grand Sancerrois