Exposition « Valenciennoises ! », Médiathèque Simone Veil, Valenciennes

Informations pratiques

Exposition « Valenciennoises ! » 18 et 19 septembre Médiathèque Simone Veil Nord

Accès sur demande aux plages indiquées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Femmes de pouvoir, écrivaines, dentellières, cheffes d’orchestre : les personnalités féminines de Valenciennes ont connu bien des rôles. Venez découvrir une sélection d’objets, documents et ouvrages retraçant le portrait de ces femmes exceptionnelles.

Médiathèque Simone Veil 4 Rue Ferrand, 59300 Valenciennes, France Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France 0327225700 https://valenciennesodyssee.valenciennes.fr La sobre façade de la médiathèque se détache entre l’ancienne chapelle des jésuites, transformée en auditorium et l’imposant bâtiment

On peut y lire l’influence de l’ornementation française du milieu du XVIIIe siècle sur les architectes locaux, fidèles à la brique encadrée de pierre blanche, au haut toit d’ardoise, au pignon à gradins. Transport : tramway arrêt Clémenceau – navette gratuite Le Cordon C1, C2 et C3, arrêt place St Nicolas. Parking : parking Flamme, gratuit les 1er et 3e samedis après-midi du mois – parking Lacuzon gratuit.

Femmes de pouvoir, écrivaines, dentellières, cheffes d’orchestre : les personnalités féminines de Valenciennes ont connu bien des rôles. Venez découvrir une sélection d’objets, documents et ouvrages…

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