Informations pratiques

Béziers

EXPOSITION-VENTE TAUREAU TU PROCÈDES DE L’ÂME

43 avenue Camille Saint Saëns Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-12

Peintures et photographies célèbrent l’âme du taureau dans une exposition-vente au cœur de la Féria de Béziers.

À l’occasion de la Féria de Béziers 2026, poussez les portes d’une exposition-vente où peinture et photographie se rencontrent autour d’une même passion le taureau. Lilian Euzeby, à travers ses peintures empreintes de force et de sensibilité, et Bruce Paoli, avec ses photographies saisissantes, proposent un regard artistique sur cette figure emblématique du monde taurin. Intitulée Taureau, tu procèdes de l’âme , cette exposition, présentée par Déborah Boissellier et Romain Clertan, invite les visiteurs à découvrir des œuvres originales dans une ambiance conviviale. .

43 avenue Camille Saint Saëns Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 62 20 14

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English :

Paintings and photographs celebrate the spirit of the bull in an exhibition and sale at the heart of the Béziers Feria.

L’événement EXPOSITION-VENTE TAUREAU TU PROCÈDES DE L’ÂME Béziers a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 ADT34