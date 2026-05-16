Exposition Verdures Pierre Marchand, sculpteur Argenton-sur-Creuse
Exposition Verdures Pierre Marchand, sculpteur Argenton-sur-Creuse vendredi 5 juin 2026.
Argenton-sur-Creuse
Exposition Verdures Pierre Marchand, sculpteur
Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-05 14:00:00
fin : 2026-06-30 18:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-07-01
Exposition Verdures Pierre Marchand, sculpteur au musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine.
Par son geste de sculpteur, Pierre Marchand met en situation la réalité du monde végétal, parfois de façon exagérée, agrandie, recomposée. Ces œuvres épousent la Nature, subliment la création végétale afin d’alerter le visiteur de l’urgence de la pro-téger et de la respecter. Dans l’œuvre de l’artiste, il est question de survivance, de fragilité, d’émotion de la vie végétale, de notre Vie. Ces sculptures sont inscrites dans un monde de silence où se mêlent composition vigoureuse et enchevêtrement végétal, grand chaos de l’orchestration des plantes. 8 .
Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 34 69
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English :
Exhibition: Verdures Pierre Marchand, sculptor at the Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine.
L’événement Exposition Verdures Pierre Marchand, sculpteur Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Vallée de la Creuse
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