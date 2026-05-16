Argenton-sur-Creuse

Exposition Verdures Pierre Marchand, sculpteur

Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-06-30 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-07-01

Exposition Verdures Pierre Marchand, sculpteur au musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine.

Par son geste de sculpteur, Pierre Marchand met en situation la réalité du monde végétal, parfois de façon exagérée, agrandie, recomposée. Ces œuvres épousent la Nature, subliment la création végétale afin d’alerter le visiteur de l’urgence de la pro-téger et de la respecter. Dans l’œuvre de l’artiste, il est question de survivance, de fragilité, d’émotion de la vie végétale, de notre Vie. Ces sculptures sont inscrites dans un monde de silence où se mêlent composition vigoureuse et enchevêtrement végétal, grand chaos de l’orchestration des plantes. 8 .

Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 34 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition: Verdures Pierre Marchand, sculptor at the Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine.

L’événement Exposition Verdures Pierre Marchand, sculpteur Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Vallée de la Creuse