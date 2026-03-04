Exposition « Vestige de l’amour », Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Exposition « Vestige de l’amour » 17 mars – 11 avril Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Entrée libre

Début : 2026-03-17T10:00:00+01:00 – 2026-03-17T13:00:00+01:00

Fin : 2026-04-11T10:00:00+02:00 – 2026-04-11T18:00:00+02:00

La rencontre, le coup de foudre, le couple, l’incompréhension, la rupture… Autant de thèmes évoqués dans l’exposition proposée par l’artothèque à partir d’œuvres de sa collection sur l’amour et ses méandres.

Visite accompagnée par Anne Peltriaux, co-directrice artistique de l’artothèque : jeudi 2 avril à 18h30

Renseignements : Médiathèque Jacques Ellul – 05 57 93 67 00 – mediatheques@mairie-pessac.fr

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 mediatheques@mairie-pessac.fr Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s'organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s'ajoutent une salle d'exposition et un auditorium de 150 places.

Par Les arts au mur artothèque

Natasha CARUANA