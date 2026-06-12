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EXPOSITION VIA AURÉLIA, VIA AUGUSTA, VIA DOMITIA Chemin de Château Roussillon Perpignan

EXPOSITION VIA AURÉLIA, VIA AUGUSTA, VIA DOMITIA Chemin de Château Roussillon Perpignan

EXPOSITION VIA AURÉLIA, VIA AUGUSTA, VIA DOMITIA Chemin de Château Roussillon Perpignan samedi 13 juin 2026.

Lieu : Chemin de Château Roussillon

Adresse : Centre Archéologique Rémy Marichal

Ville : 66000 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Perpignan

EXPOSITION VIA AURÉLIA, VIA AUGUSTA, VIA DOMITIA

Chemin de Château Roussillon Centre Archéologique Rémy Marichal Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :
2026-06-13

A l’Oppidum de Ruscino Centre Archéologique Rémy Marichal, une exposition photographique Via Aurélia, Via Augusta, Via Domitia ces voies qui nous mènent à Rome , de Jean-Claude Martinez
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Chemin de Château Roussillon Centre Archéologique Rémy Marichal Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 35 29  ruscino@mairie-perpignan.com

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English :

At the Oppidum de Ruscino Centre Archéologique Rémy Marichal, a photographic exhibition entitled Via Aurélia, Via Augusta, Via Domitia ces voies qui nous mènent à Rome , by Jean-Claude Martinez

L’événement EXPOSITION VIA AURÉLIA, VIA AUGUSTA, VIA DOMITIA Perpignan a été mis à jour le 2026-06-09 par PERPIGNAN TOURISME

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