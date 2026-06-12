EXPOSITION VIA AURÉLIA, VIA AUGUSTA, VIA DOMITIA Chemin de Château Roussillon Perpignan
EXPOSITION VIA AURÉLIA, VIA AUGUSTA, VIA DOMITIA Chemin de Château Roussillon Perpignan samedi 13 juin 2026.
Perpignan
EXPOSITION VIA AURÉLIA, VIA AUGUSTA, VIA DOMITIA
Chemin de Château Roussillon Centre Archéologique Rémy Marichal Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-06-13
A l’Oppidum de Ruscino Centre Archéologique Rémy Marichal, une exposition photographique Via Aurélia, Via Augusta, Via Domitia ces voies qui nous mènent à Rome , de Jean-Claude Martinez
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Chemin de Château Roussillon Centre Archéologique Rémy Marichal Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 35 29 ruscino@mairie-perpignan.com
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English :
At the Oppidum de Ruscino Centre Archéologique Rémy Marichal, a photographic exhibition entitled Via Aurélia, Via Augusta, Via Domitia ces voies qui nous mènent à Rome , by Jean-Claude Martinez
L’événement EXPOSITION VIA AURÉLIA, VIA AUGUSTA, VIA DOMITIA Perpignan a été mis à jour le 2026-06-09 par PERPIGNAN TOURISME
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