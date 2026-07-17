Exposition « vibrations phéniciennes », Institut Français de Civilisation Musulmane, Lyon
vendredi 18 septembre 2026 · Institut Français de Civilisation Musulmane · Lyon
Informations pratiques
Exposition « vibrations phéniciennes » 18 et 19 septembre Institut Français de Civilisation Musulmane Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:30:00+02:00 – 2026-09-18T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Tahar Aouidan artiste peintre et calligraphe tunisien exposera ses œuvres inspirées de la méditerranée et du milieu marin
La méditerranée a toujours été un point de rencontre, de transit, d’échanges et contacts culturels. Voir et faire voir la mer c’est un peu appeler à revoir l’héritage humain et les transmissions universelles en matière de création et d’esthétique, de sorte à ce que la mer finisse par ne plus être qu’une partie du décor naturel ou un élément neutre du spectacle. Elle est la vie.
Institut Français de Civilisation Musulmane 52 Rue Guillaume Paradin 69008 Lyon Lyon 69008 Laënnec Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.ifcm-lyon.org
Tahar Aouidan artiste peintre et calligraphe tunisien exposera ses œuvres inspirées de la méditerranée et du milieu marin
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