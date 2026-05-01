Exposition Vibrations Pluneret

Pluneret

Exposition Vibrations

2 Moulin Neuf Pluneret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 14:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Vibrations est une exposition collective réunissant plusieurs artistes autour d’une exploration sensible de la matière et de la perception. Elle met en dialogue différentes pratiques contemporaines sculpture sur bois, céramique et installation vidéo.

Pensée comme une immersion artistique accessible à tous, cette exposition s’inscrit dans une dynamique de valorisation de la création locale et constitue une proposition culturelle attractive pour les visiteurs du territoire.

Elle explore les dynamiques du vivant, les forces en mouvement à l’œuvre dans la matière, les formes et le geste.

Bois, terre et image composent un espace de résonance où les pratiques se croisent, révélant tensions, rythmes et processus de transformation.

Les œuvres interrogent ce qui circule énergies, fréquences, vibrations.

Vernissage 7 mai 2026

Trois artistes résidents

Arno — travaille le bois comme une matière vivante, déployant des formes organiques inspirées du monde marin, traversées par des dynamiques de flux et de mouvement.

Entre forme et empreinte, son travail rend perceptible ce qui échappe au regard immédiat la trace, le passage, la mémoire.

Laetitia Florio — engage un dialogue direct avec la terre, explorant sa plasticité et ses capacités de transformation.

Ses sculptures font émerger des formes en devenir, à la frontière du végétal, du minéral et du biologique, où se jouent croissance et mutation.

Alban Guillou — aborde l’image comme une matière en mouvement, construisant des dispositifs où flux, rythme et temporalité se confrontent.

Son travail met en tension le mouvement et l’immobilité, interrogeant notre rapport au changement et à la permanence. .

2 Moulin Neuf Pluneret 56400 Morbihan Bretagne +33 6 26 90 32 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Vibrations

L’événement Exposition Vibrations Pluneret a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon