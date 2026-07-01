Exposition Vicky Vanlerberghe Maison du Phare Port Haliguen Quiberon

Informations pratiques

Quiberon

Exposition Vicky Vanlerberghe Maison du Phare

Port Haliguen Maison du Phare Port Haliguen Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Inspirée par les merveilles de la nature, Vicky Vanlerberghe réalise des tableaux et sculptures en émail sur rmétal qui racontent la beauté du monde. .

Port Haliguen Maison du Phare Port Haliguen Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 17 49 84 13

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English :

L’événement Exposition Vicky Vanlerberghe Maison du Phare Quiberon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon