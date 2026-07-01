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AGENDA · Quiberon

Exposition Vicky Vanlerberghe Maison du Phare Port Haliguen Quiberon

lundi 27 juillet 2026 · Port Haliguen · Quiberon

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Port Haliguen
Adresse
Maison du Phare Port Haliguen
Ville
56170 Quiberon
Département
Morbihan
Tarif

Quiberon

Exposition Vicky Vanlerberghe Maison du Phare

Port Haliguen Maison du Phare Port Haliguen Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :
2026-07-27

Inspirée par les merveilles de la nature, Vicky Vanlerberghe réalise des tableaux et sculptures en émail sur rmétal qui racontent la beauté du monde.   .

Port Haliguen Maison du Phare Port Haliguen Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 17 49 84 13 

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English :

L’événement Exposition Vicky Vanlerberghe Maison du Phare Quiberon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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