Exposition Vie religieuse dans le Loiret, Cathédrale Sainte-Croix, Orléans

Informations pratiques

Exposition Vie religieuse dans le Loiret 19 et 20 septembre Cathédrale Sainte-Croix Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

L’exposition permet de découvrir les richesses des communautés religieuses du Loiret, la manière dont elles vivent au quotidien leur vocation, et ce qu’elles apportent aux hommes et femmes vivant dans le Loiret.

Cathédrale Sainte-Croix Place Sainte-Croix, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238778750 https://www.cathedrale-orleans.fr https://www.facebook.com/cathedraleorleans Cathédrale gothique liée à Jeanne d’Arc abritant des émaux byzantins et proposant des visites guidées. Tram et parkings à proximité immédiate. Accès pour les handicapés moteur.

L’exposition permet de découvrir les richesses des communautés religieuses du Loiret.

©cathedraleorleans