Exposition, visite historique du parc des Hauts de Sancerre et visite de la Tour des Fiefs Sancerre mercredi 17 juin 2026.

Sancerre

Exposition, visite historique du parc des Hauts de Sancerre et visite de la Tour des Fiefs

Esplanade Porte César Sancerre Cher

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-17

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-17 2026-06-24

Les mercredis de juin, plongez au cœur de l’histoire !

À l’occasion de l’exposition de Lucien Petit, le parc ouvre exceptionnellement ses portes tous les mercredis du mois de juin. Profitez-en pour participer à une visite historique guidée par Rémi Pierre.

Les mercredis de juin, plongez au cœur de l’histoire !

À l’occasion de l’exposition de Lucien Petit, le parc ouvre exceptionnellement ses portes tous les mercredis du mois de juin.

Profitez-en pour participer à une visite historique guidée par Rémi Pierre et découvrez les secrets, les personnages et le patrimoine qui ont marqué ce lieu emblématique. La visite vous permettra également d’explorer l’exposition et d’enrichir votre découverte par un regard croisé entre histoire et création artistique.

Informations pratiques

Départs des visites à 11h00 et 15h00

Rendez-vous à la Porte César

Nombre de places limité à 20 participants par visite

Réservation obligatoire au Café Monument de la Tour des Fiefs, place du Connétable

Une belle occasion de vivre une expérience culturelle . 7 .

Esplanade Porte César Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 59 57 04 44 contact@tourdesfiefs.fr

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English :

On Wednesdays in June, plunge into the heart of history!

To coincide with the Lucien Petit exhibition, the park is exceptionally open every Wednesday in June. Take advantage of this opportunity to take part in a historical tour guided by Rémi Pierre.

L’événement Exposition, visite historique du parc des Hauts de Sancerre et visite de la Tour des Fiefs Sancerre a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Grand Sancerrois