Exposition « Vivre à Gravelines en 2050 », Site INSPÉ de Gravelines, Gravelines

Informations pratiques

Exposition « Vivre à Gravelines en 2050 » Samedi 19 septembre, 10h00 Site INSPÉ de Gravelines Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le site INSPÉ de Gravelines (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation de l’académie de Lille – Hauts-de-France) vous ouvre ses portes pour les Journées européennes du Patrimoine 2026.

Venez découvrir l’exposition « Vivre à Gravelines en 2050 ». Portée par Emilie Dhénin, formatrice en géographie, cette exposition aborde la dimension vécue de la géographie dans les territoires de proximité du site de formation.

Dans une perspective de développement durable, en lien avec le thème 1 de CM1 de géographie et les programmes d’EMC, le étudiants de M1 MEEF ont abordé la dimension vécue de la géographie en effectuant une visite des territoires de proximité de l’INSPÉ pour se saisir tout d’abord de ses caractéristiques mais aussi de ses enjeux locaux et globaux. Ils ont – à ce titre – réalisé des productions cartographiques variées qui permettent se représenter les espaces concernés. Dans un prolongement prospectiviste et en lien avec des partenaires de la ville de Gravelines, certain-es d’entre eux ont imaginé la ville en 2075 en prenant en compte les données scientifiques actuelles et les projections.

Site INSPÉ de Gravelines 40 rue Victor Hugo 59820 GRAVELINES Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France 03.28.51.94.40 https://www.inspe-lille-hdf.fr/

Le site INSPÉ de Gravelines (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation de l’académie de Lille – Hauts-de-France) vous ouvre ses portes pour les Journées européennes du Patrimoine …

©INSPE Lille HdF