Exposition Voyage dans l’imaginaire Art sur les Allées Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville Montélimar
samedi 24 octobre 2026 · Salle d'honneur de l'Hôtel de Ville · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Exposition Voyage dans l’imaginaire Art sur les Allées
Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville Place Emile Loubet Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-24
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-24
L’Association montilienne L’Art sur les Allées nous présente cette année une exposition sur le thème du voyage et de l’imaginaire
.
Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville Place Emile Loubet Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This year, the Montilienne association L’Art sur les Allées presents an exhibition on the theme of travel and the imagination
L’événement Exposition Voyage dans l’imaginaire Art sur les Allées Montélimar a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- Lecture par Pierre BLUMBERG Du coin de l’œil, écrits sur la photographie de Nicolas Bouvier Librairie Chant Libre Montélimar 10 septembre 2026
- Cinéma Le Retour de Cannes du GNCR aux Templiers Place du Temple Montélimar 11 septembre 2026
- La grande braderie Montélimar 11 septembre 2026
- Jeux de société Les jeux du Vendredi Médiathèque Intercommunale Montélimar 11 septembre 2026
- Lecture Bébé bouquine Médiathèque Intercommunale Montélimar 12 septembre 2026