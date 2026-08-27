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Exposition Voyage dans l’imaginaire Art sur les Allées Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville Montélimar

samedi 24 octobre 2026 · Salle d'honneur de l'Hôtel de Ville · Montélimar

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Lieu
Salle d'honneur de l'Hôtel de Ville
Adresse
Place Emile Loubet
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

Exposition Voyage dans l’imaginaire Art sur les Allées

Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville Place Emile Loubet Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-24
fin : 2026-11-01

Date(s) :
2026-10-24

L’Association montilienne L’Art sur les Allées nous présente cette année une exposition sur le thème du voyage et de l’imaginaire
  .

Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville Place Emile Loubet Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45  arts.plastiques@montelimar.fr

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English :

This year, the Montilienne association L’Art sur les Allées presents an exhibition on the theme of travel and the imagination

L’événement Exposition Voyage dans l’imaginaire Art sur les Allées Montélimar a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération

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