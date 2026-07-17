Exposition Wawapod Galerie Artfontainebleau Fontainebleau
vendredi 9 octobre 2026 · Galerie Artfontainebleau · Fontainebleau
Informations pratiques
Fontainebleau
Exposition Wawapod
Galerie Artfontainebleau 10 rue des Trois Maillets Fontainebleau Seine-et-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-10-09
Wawapod a créé un style unique qui fusionne art optique et iconographie populaire. Son travail se distingue par la réutilisation d’icônes emblématiques à travers des accumulations de points, rendant hommage à l’histoire de l’art.
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Galerie Artfontainebleau 10 rue des Trois Maillets Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 6 07 06 10 28 artfontainebleau@gmail.com
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English : Wawapod Exhibition
Wawapod has created a unique style that blends optical art with popular iconography. His work is distinguished by his reinterpretation of iconic symbols through clusters of dots, paying homage to art history.
L’événement Exposition Wawapod Fontainebleau a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau
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