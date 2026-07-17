Exposition Wawapod Galerie Artfontainebleau Fontainebleau

Informations pratiques

Fontainebleau

Exposition Wawapod

Galerie Artfontainebleau 10 rue des Trois Maillets Fontainebleau Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-10-09

Wawapod a créé un style unique qui fusionne art optique et iconographie populaire. Son travail se distingue par la réutilisation d’icônes emblématiques à travers des accumulations de points, rendant hommage à l’histoire de l’art.

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Galerie Artfontainebleau 10 rue des Trois Maillets Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 6 07 06 10 28 artfontainebleau@gmail.com

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English : Wawapod Exhibition

Wawapod has created a unique style that blends optical art with popular iconography. His work is distinguished by his reinterpretation of iconic symbols through clusters of dots, paying homage to art history.

L’événement Exposition Wawapod Fontainebleau a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau