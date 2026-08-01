EXPOSITION YVES MARCEROU Béziers
vendredi 11 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
EXPOSITION YVES MARCEROU
2 rue Relin Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-11
Plongez dans l’univers singulier d’Yves Marcerou et laissez-vous surprendre par une exposition empreinte de sensibilité et d’émotion.
Découvrez l’univers d’Yves Marcerou à la Maison Relin, à Béziers. À travers une sélection d’œuvres, l’artiste invite le public à une rencontre sensible avec son travail, dans le cadre intimiste de ce lieu d’exposition. Une parenthèse artistique à découvri. .
2 rue Relin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr
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English :
Immerse yourself in the unique world of Yves Marcerou and let yourself be captivated by an exhibition filled with sensitivity and emotion.
L’événement EXPOSITION YVES MARCEROU Béziers a été mis à jour le 2026-08-01 par 34 ADT34
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