FÊTE DU MOJITO Route de Bédarieux Béziers

Informations pratiques

Béziers

FÊTE DU MOJITO

Route de Bédarieux 2505 chemin rural 10 Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Venez profiter d’une soirée festive à la Guinguette du Roy et laissez-vous porter par une ambiance 100 % good vibes ! L’occasion parfaite pour se retrouver entre amis, boire un verre et danser jusqu’au bout de la nuit !

Venez célébrer la Fête du Mojito dans une ambiance festive et conviviale, à Béziers Plage ! Dès 17h, profitez d’un afterwork avec happy hours avec bière et brochettes de 17h à 19h, l’occasion parfaite pour décompresser entre amis ou collègues. Tout au long de la soirée, savourez des mojitos à 8 € et laissez-vous emporter par les meilleurs sons urbains mixés par DJ Yas reggaeton, zouk, hip-hop, shatta, afro, funk et R&B.

Une soirée rafraîchissante, festive et dans la bonne humeur vous attend à La Guinguette du Roy ! .

Route de Bédarieux 2505 chemin rural 10 Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 69 61 98 96 reservations@beziersplage.fr

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English :

Come enjoy a festive evening at La Guinguette du Roy and let yourself be swept away by an atmosphere full of good vibes! It’s the perfect opportunity to get together with friends, have a drink, and dance the night away!

L’événement FÊTE DU MOJITO Béziers a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 ADT34