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FÊTE DU MOJITO Route de Bédarieux Béziers

jeudi 6 août 2026 · Route de Bédarieux · Béziers

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Lieu
Route de Bédarieux
Adresse
2505 chemin rural 10
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

FÊTE DU MOJITO

Route de Bédarieux 2505 chemin rural 10 Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Venez profiter d’une soirée festive à la Guinguette du Roy et laissez-vous porter par une ambiance 100 % good vibes ! L’occasion parfaite pour se retrouver entre amis, boire un verre et danser jusqu’au bout de la nuit !
Venez célébrer la Fête du Mojito dans une ambiance festive et conviviale, à Béziers Plage ! Dès 17h, profitez d’un afterwork avec happy hours avec bière et brochettes de 17h à 19h, l’occasion parfaite pour décompresser entre amis ou collègues. Tout au long de la soirée, savourez des mojitos à 8 € et laissez-vous emporter par les meilleurs sons urbains mixés par DJ Yas reggaeton, zouk, hip-hop, shatta, afro, funk et R&B.

Une soirée rafraîchissante, festive et dans la bonne humeur vous attend à La Guinguette du Roy !   .

Route de Bédarieux 2505 chemin rural 10 Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 69 61 98 96  reservations@beziersplage.fr

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English :

Come enjoy a festive evening at La Guinguette du Roy and let yourself be swept away by an atmosphere full of good vibes! It’s the perfect opportunity to get together with friends, have a drink, and dance the night away!

L’événement FÊTE DU MOJITO Béziers a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 ADT34

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