Exposition »In my shoes » La Ville A des Arts Paris
Exposition »In my shoes » La Ville A des Arts Paris lundi 27 avril 2026.
À travers des approches personnelles et des écritures visuelles variées, les artistes interrogent ce que signifie « être à sa place » — ou tenter de s’en échapper. Du documentaire à la mise en scène, du récit intime à l’engagement social, les œuvres révèlent une diversité de regards et de sensibilités.
Les séries présentées abordent notamment le football comme mythe collectif, la maternité, l’identité culturelle, les codes sociaux, le corps ou encore les luttes contemporaines, dans des formes allant de l’archive intime à la mise en scène photographique.
Villa des Arts, Paris 18e
27/04 – 03/05/2026
Vernissage : 28/04, 18h–22h
️ Entrée libre
Du 27 avril au 3 mai 2026, la Villa des Arts (Paris 18e) accueille « In my shoes », une exposition collective explorant la notion d’identité, d’appartenance et de projection dans l’autre.
Du lundi 27 avril 2026 au dimanche 03 mai 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-27T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-04T01:59:59+02:00
Date(s) :
La Ville A des Arts 15 rue Hégésippe Moreau 75018 Paris
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