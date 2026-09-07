Expositions au Centre des livres d’artistes, Centre des Livres d’Artistes, Saint-Yrieix-la-Perche
samedi 19 septembre 2026 · Centre des Livres d'Artistes · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Expositions au Centre des livres d’artistes Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00 Centre des Livres d’Artistes Haute-Vienne
Visites libres et gratuites.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Découvrez l’exposition « Paysages : première partie », produite par le CDLA.
Renseignements : 05 55 75 70 30.
Centre des Livres d’Artistes Place Attane, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche, France Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555757030 https://cdla.info Le CDLA est, à la fois, un lieu de conservation d’une collection de livres d’artistes importante tant en nombre qu’en qualité, et un lieu d’exposition, le seul lieu en France à montrer exclusivement, en permanence, ce type de publications.
Venez découvrir trois expositions au Centre des Livres d’Artistes.
© OTI Pays de Saint-Yrieix
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