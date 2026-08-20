Expositions – Empreintes photographiques – Mémoire des communes du Pays d’art et d’histoire de Moulins Communauté, Hôtel de ville de Moulins, Moulins

Informations pratiques

Expositions – Empreintes photographiques – Mémoire des communes du Pays d’art et d’histoire de Moulins Communauté 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Moulins Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’hôtel de ville ouvre ses portes et présente, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, un ensemble de photographies issues de fonds publics ou privés.

Dans ce cadre, découvrez l’exposition Empreintes photographiques réalisée par le Pays d’art et d’histoire de Moulins communauté.

Cette exposition présente les différentes communes du Pays d’art et d’histoire de Moulins communauté avec des cartes postales anciennes et photographies.

RDV Salle du conseil municipal.

Hôtel de ville de Moulins 12 place de l’hôtel de ville, 03000 Moulins, Allier, AuvergneRhône-Alpes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 48 01 36 http://www.ville-moulins.fr Hôtel de ville néo-classique construit par Agnéty.

L’hôtel de ville ouvre ses portes et présente, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, un ensemble de photographies issues de fonds publics ou privés.

Archives départementales