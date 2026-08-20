Expositions – Empreintes photographiques – Mémoire des communes du Pays d’art et d’histoire de Moulins Communauté, Hôtel de ville de Moulins, Moulins
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville de Moulins · Moulins
Informations pratiques
Expositions – Empreintes photographiques – Mémoire des communes du Pays d’art et d’histoire de Moulins Communauté 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Moulins Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
L’hôtel de ville ouvre ses portes et présente, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, un ensemble de photographies issues de fonds publics ou privés.
Dans ce cadre, découvrez l’exposition Empreintes photographiques réalisée par le Pays d’art et d’histoire de Moulins communauté.
Cette exposition présente les différentes communes du Pays d’art et d’histoire de Moulins communauté avec des cartes postales anciennes et photographies.
RDV Salle du conseil municipal.
Hôtel de ville de Moulins 12 place de l’hôtel de ville, 03000 Moulins, Allier, AuvergneRhône-Alpes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 48 01 36 http://www.ville-moulins.fr Hôtel de ville néo-classique construit par Agnéty.
L’hôtel de ville ouvre ses portes et présente, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, un ensemble de photographies issues de fonds publics ou privés.
Archives départementales
À voir aussi à Moulins (Allier)
- Grand prix de pétanque de la Ville de Moulins Terrains de pétanque du Palais des sports Moulins 21 août 2026
- Concert Clitosaurus (rock) Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive Moulins 21 août 2026
- Spectacle Le jour , la nuit place du Colonel Laussedat Moulins 22 août 2026
- Jeux gonflables place d’Allier Moulins 22 août 2026
- Visite contée Eclats de lune au clair de voix place du Colonel Laussedat Moulins 22 août 2026