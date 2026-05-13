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Expositions en accès libre et gratuit, Musée d’art contemporain de Lyon, Lyon

Expositions en accès libre et gratuit, Musée d’art contemporain de Lyon, Lyon

Expositions en accès libre et gratuit, Musée d’art contemporain de Lyon, Lyon samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée d'art contemporain de Lyon

Adresse : 81 quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon

Ville : 69006 Lyon

Département : Métropole de Lyon

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Expositions en accès libre et gratuit Samedi 23 mai, 11h00 Musée d’art contemporain de Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:59:00+02:00

Les équipes du musée et les élèves du Lycée du Parc seront présent∙es dans les salles pour vous faire découvrir les œuvres (dernier accès 23h). Trois étages dédiés à l’art sous des formes multiples : peinture, photographie, art vidéo, art digital.

Musée d’art contemporain de Lyon 81 quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon Lyon 69006 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 69 17 17 http://www.mac-lyon.com https://fr-fr.facebook.com/mac.lyon;https://twitter.com/macLyon?lang=fr Le Musée d’art contemporain conçu par Renzo Piano, est situé près du parc de la Tête d’Or, à la Cité Internationale de Lyon.
Les équipes du musée et les élèves du Lycée du Parc seront présent∙es dans les salles pour vous faire découvrir les œuvres (dernier accès 23h). Trois étages dédiés à l’art sous des formes multiples :…

Vue de l’exposition Regards sensibles – œuvres vidéo de la collection Lemaître au macLYON Œuvre : Enrique Ramírez, Un hombre que camina, 2011-2014 – Collection macLYON © Adagp, Paris, 2026 – Photo : Blaise Adilon

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