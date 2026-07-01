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Expositions et recontres au Bureau d’art et de Recherche (BAR), Bureau d’Art et de Recherche (BAR), Roubaix

vendredi 18 septembre 2026 · Bureau d'Art et de Recherche (BAR) · Roubaix

Expositions et recontres au Bureau d’art et de Recherche (BAR), Bureau d’Art et de Recherche (BAR), Roubaix

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bureau d'Art et de Recherche (BAR)
Adresse
112 avenue Jean Lebas, Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord

Expositions et recontres au Bureau d’art et de Recherche (BAR) 18 – 20 septembre Bureau d’Art et de Recherche (BAR) Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

BAR – QSP, 112 avenue Jean Lebas, Roubaix
Ouvert vendredi de 15h à 22h30, samedi et dimanche de 15h à 19h
– Visite libre et guidée à la découverte des anciens commerces textiles de Roubaix, à partir de 6 ans
– Exposition collective À la plage !
– Lectures à voix haute sur le thème de la Méditerranée, dimanche de 16h à 17h
Entrée libre

Le Boudoir (au premier étage de la galerie)
Ouvert vendredi de 14h à 19h, samedi de 13h à 20h et dimanche de 15h à 19h
– Exposition Sur nos genoux de porcelaine, exposition des photos de Michaël Kerbiche
– Rencontre avec l’artiste Michaël Kerbiche, samedi de 18h30 à 20h
– Atelier cyanotype, dimanche de 15h à 18h

Bureau d’Art et de Recherche (BAR) 112 avenue Jean Lebas, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
BAR – QSP, 112 avenue Jean Lebas, Roubaix

©BAR

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