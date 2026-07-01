Expositions et recontres au Bureau d’art et de Recherche (BAR), Bureau d’Art et de Recherche (BAR), Roubaix

Informations pratiques

Expositions et recontres au Bureau d’art et de Recherche (BAR) 18 – 20 septembre Bureau d’Art et de Recherche (BAR) Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

BAR – QSP, 112 avenue Jean Lebas, Roubaix

Ouvert vendredi de 15h à 22h30, samedi et dimanche de 15h à 19h

– Visite libre et guidée à la découverte des anciens commerces textiles de Roubaix, à partir de 6 ans

– Exposition collective À la plage !

– Lectures à voix haute sur le thème de la Méditerranée, dimanche de 16h à 17h

Entrée libre

Le Boudoir (au premier étage de la galerie)

Ouvert vendredi de 14h à 19h, samedi de 13h à 20h et dimanche de 15h à 19h

– Exposition Sur nos genoux de porcelaine, exposition des photos de Michaël Kerbiche

– Rencontre avec l’artiste Michaël Kerbiche, samedi de 18h30 à 20h

– Atelier cyanotype, dimanche de 15h à 18h

Bureau d’Art et de Recherche (BAR) 112 avenue Jean Lebas, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

BAR – QSP, 112 avenue Jean Lebas, Roubaix

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