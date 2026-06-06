Informations pratiques

Altkirch

Expositions et Visite commentée au CRAC Alsace

18 rue du Château Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-08-30 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-08-22

Visite guidée à 15h Sur inscription.

Le CRAC Alsace (Centre Rhénan d’Art Contemporain) est un lieu dédié à la création artistique contemporaine, situé à Altkirch. Il propose tout au long de l’année des expositions d’artistes internationaux, des rencontres et des événements culturels visant à rendre l’art accessible à tous.

Du 3 avril au 30 août 2026, le CRAC Alsace présente deux expositions personnelles The World de Rafael Moreno et Glowing, Flaring, Lurid, Loud de Yuyan Wna.

Les expositions sont ouvertes du mardi au dimanche, de 14h à 18h.

Des visites commentées sont proposées sur rendez-vous les samedis et dimanches à 15h. .

18 rue du Château Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 82 59 info@cracalsace.com

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English :

Guided tour at 3:00 p.m. Registration required.

L’événement Expositions et Visite commentée au CRAC Alsace Altkirch a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme du Sundgau