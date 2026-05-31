Expositions « L’Eté contemporain », Pôle culturel Chabran, Draguignan

Expositions « L’Eté contemporain » 4 juillet – 12 septembre, certains samedis Pôle culturel Chabran Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Du samedi 4 juillet au samedi 12 septembre 2026

34e édition du parcours d’art à travers la ville

Lieux : Pôle culturel Chabran, Chapelle du Bon Pasteur

Chapelle du Bon Pasteur: mercredi et samedi 10h-12h30 / 14h-18h et jeudi et vendredi 14h-18h

Avec Didier HAMEYI, Hélène LACQUEMENT, Denis SANTELLI (Chapelle du Bon Pasteur), Gaëlle THUAYRE (Cabinet de Curiosité) Delphine VAUTE (Espace Papiers), Véronique PILAREK (hall du conservatoire). Chasse aux trésors Juli ABOUT. Affiche signée par Eléonore DADOIT-COUSIN

Pôle culturel Chabran 660 Bd John Kennedy, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Expositions « L’Eté contemporain »