Nançay

Expositions

Maison Alain-Fournier Nançay Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-02

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-05-02

La saison débute à la Maison Alain-Fournier avec une première exposition à découvrir dès le mois de mai.

Artistes

4soixante5 peinture contemporaine

Stéphane Naudin Dessin (graphite)

Anne-Marias Beauvais peinture

Vernissage vendredi 1er mai à 18h

Une première exposition qui met à l’honneur des univers artistiques variés et accessibles à tous ! .

Maison Alain-Fournier Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 81 35

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English :

The season kicks off at Maison Alain-Fournier with a first exhibition to be discovered in May.

L’événement Expositions Nançay a été mis à jour le 2026-04-23 par OT SAULDRE ET SOLOGNE