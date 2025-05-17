Expositions Nançay
Expositions Nançay samedi 2 mai 2026.
Nançay
Expositions
Maison Alain-Fournier Nançay Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-05-02
La saison débute à la Maison Alain-Fournier avec une première exposition à découvrir dès le mois de mai.
Artistes
4soixante5 peinture contemporaine
Stéphane Naudin Dessin (graphite)
Anne-Marias Beauvais peinture
Vernissage vendredi 1er mai à 18h
Une première exposition qui met à l’honneur des univers artistiques variés et accessibles à tous ! .
Maison Alain-Fournier Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 81 35
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English :
The season kicks off at Maison Alain-Fournier with a first exhibition to be discovered in May.
L’événement Expositions Nançay a été mis à jour le 2026-04-23 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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