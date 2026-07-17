Informations pratiques

Expositions « Patrimoine photographique des Vosges : 1870-1950 » et « L’archive qui m’inspire » Dimanche 20 septembre, 14h00 Archives départementales Des Vosges Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition « Patrimoine photographique des Vosges : 1870-1950 »

Illustrant l’évolution de la technique photographique et des supports, l’exposition montre également la fragilité de ce patrimoine documentaire, pour lequel une chaîne de conservation de l’image a été mise en œuvre aux Archives départementales des Vosges.

Exposition « L’archive qui m’inspire ». Les agents des Archives dévoilent leur photographie préférée et partagent l’histoire, l’émotion ou le souvenir qui les relient à cette image.

Archives départementales Des Vosges 3 Av. Pierre Blanck, 88000 Épinal, France Épinal 88000 Vosges Grand Est 0329818070 http://www.archives.vosges.fr/

Expositions

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