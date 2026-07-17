Expositions photo au château, Chateau de Cepoy, Cepoy

Informations pratiques

Expositions photo au château Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Chateau de Cepoy Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Poussez les portes du rez-de-chaussée du château de Cepoy à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et découvrez un lieu chargé d’histoire sous un nouveau regard.

Cette visite exceptionnelle permettra aux visiteurs d’explorer les espaces du château tout en parcourant une exposition photographique originale mettant en parallèle le Cepoy d’hier et d’aujourd’hui. Grâce à des cartes postales anciennes associées à des clichés actuels des mêmes lieux, chacun pourra mesurer l’évolution de la commune au fil des décennies et redécouvrir son patrimoine sous un angle inédit.

Les visiteurs pourront également admirer une exposition consacrée à la restauration du château, réalisée par les Compagnons du Devoir. À travers des photographies retraçant les différentes étapes du chantier, cette présentation met en lumière le savoir-faire des artisans, les techniques de restauration utilisées et le travail minutieux accompli pour préserver ce patrimoine remarquable.

Une belle occasion de mêler mémoire, patrimoine et transmission des savoir-faire au cœur de l’un des sites emblématiques de Cepoy.

Cette animation s’inscrit dans le parcours découverte Cepoy de la préhistoire à nos jours, ponctué d’une énigme, de défis et de récompenses à gagner.

Chateau de Cepoy 1 Rue de la Bregaudière, 45120 Cepoy Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire Le château de Cepoy, témoin de plusieurs siècles d’histoire, constitue l’un des éléments majeurs du patrimoine de la commune. Parking à proximité : Maison de la Suède ou parking de la Girafe

Poussez les portes du rez-de-chaussée du château de Cepoy à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et découvrez un lieu chargé d’histoire sous un nouveau regard.

©Mairie de Cepoy