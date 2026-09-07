Expositions photos, Abbaye de Saint Georges sur Loire, Saint-Georges-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye de Saint Georges sur Loire · Saint-Georges-sur-Loire
Informations pratiques
Expositions photos 19 et 20 septembre Abbaye de Saint Georges sur Loire Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Deux expositions sont proposées :
Dans les caveaux de l’abbaye « Photographe en 1920, l’enquête », projet photographique de Jean-Michel Delage retrace l’enquête réalisée pour retrouver l’histoire d’une famille dans les années 20 à partir de clichés photogrpahiques trouvés par hasard.
Dans les jardins de l’abbaye, découvrez le Saint Georges des années 1960 à travers douze photographies en grand format réalisées par Joseph Bréheret, correspondant de presse de la commune de 1960 à 1993 et dont les milliers de négatifs offrent un fonds exceptionnel aux archives communales.
Abbaye de Saint Georges sur Loire 1 place de l’hôtel de ville 49170 saint georges sur loire Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 72 14 80 Maison conventuelle construite au XVIIe siècle.
Deux expositions sont proposées :
©Mairie de Saint Georges sur Loire
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