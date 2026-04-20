Langogne

EXPOSITIONS PHOTOS LES FÊTES À LANGOGNE

23 Rue des Calquières Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition photos et cartes postales sur les fêtes à Langogne.

Républicaines, laïques, religieuses, nationales ou locales, des manifestations populaires festives ont toujours rythmé la vie de la cité. Cette exposition retrace l’évolution de ces fêtes.

Proposée par L’ Association des Amis du Patrimoine à la Galerie de La Filature des Calquières.

Exposition photos et cartes postales sur les fêtes à Langogne.

Républicaines, laïques, religieuses, nationales ou locales, des manifestations populaires festives ont toujours rythmé la vie de la cité. Cette exposition retrace l’évolution de ces fêtes.

Proposée par L’ Association des Amis du Patrimoine à la Galerie de La Filature des Calquières. .

23 Rue des Calquières Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 25 56

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English :

Exhibition of photos and postcards of festivities in Langogne.

Republican, secular, religious, national or local, popular festive events have always punctuated the life of the town. This exhibition traces the evolution of these festivities.

Presented by the Association des Amis du Patrimoine at the Galerie de La Filature des Calquières.

L’événement EXPOSITIONS PHOTOS LES FÊTES À LANGOGNE Langogne a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT Langogne