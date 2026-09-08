Expositions, visite et jeu à l’Hôtel de Ville de Péronne, Péronne, Péronne

Informations pratiques

Expositions, visite et jeu à l’Hôtel de Ville de Péronne 19 et 20 septembre Péronne Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de la mairie : bureau du Maire, salle du conseil, salon d’honneur, bibliothèque et du Musée Alfred Danicourt avec son exposition « Traversées. Voyages et péripéties des oeuvres du musée ».

Cette exposition retrace le destin parfois mouvementé d’objets ayant disparu, été déplacés ou dispersés au fil des guerres. Venez découvrir à quoi ressemblait le musée municipal et ses collections avant la Première Guerre mondiale et rencontrer notre petit sanglier.

Un jeu de piste / rallye photos vous sera proposé. Celui a été préparé en collaboration avec le PETR Coeur des Hauts-de-France et l’Historial.

Au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville, en salle Altena, le Pôle Mémoire des Temps de l’Association Avenue Mac Orlan vous présentera l’exposition « Autour de Marie Fouré, de 1536 à nos jours ».

Péronne 3 place daudré Péronne 80200 Somme Hauts-de-France

Visite libre de la mairie : bureau du Maire, salle du conseil, salon d’honneur, bibliothèque et du Musée Alfred Danicourt avec son exposition « Traversées. Voyages et péripéties des oeuvres du musée ».…

© Musée Alfred Danicourt – Ville de Péronne