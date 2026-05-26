Les batailles de la Somme 1916, 1918, 1940 Péronne

Péronne

Les batailles de la Somme 1916, 1918, 1940

Château de Péronne Place André Audinot Péronne Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11 15:00:00

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-11

Conférence animée par Stéphane Audoin-Rouzeau

La Somme n’a pas été seulement le théâtre de la grande bataille de 1916, qui fut le plus grand affrontement du XXème siècle par le nombre d’hommes engagés.

En effet, deux ans plus tard, la Somme est le lieu du premier épisode de la grande offensive allemande destinée à briser le front allié.

Puis, en juin 1940, c’est de nouveau sur la Somme que se joue l’ultime bataille au cours de laquelle l’armée française tente une défense coordonnée à l’issue de laquelle commence la débâcle.

Ainsi, le territoire de la Somme a-t-il été le lieu d’affrontements décisifs, aux conséquences immenses pour le territoire, mais aussi pour la France et même pour le monde.

> Gratuit, dans la limite des places disponibles

> Réservation obligatoire sur le site internet de l’Historial

Conférence animée par Stéphane Audoin-Rouzeau

La Somme n’a pas été seulement le théâtre de la grande bataille de 1916, qui fut le plus grand affrontement du XXème siècle par le nombre d’hommes engagés.

En effet, deux ans plus tard, la Somme est le lieu du premier épisode de la grande offensive allemande destinée à briser le front allié.

Puis, en juin 1940, c’est de nouveau sur la Somme que se joue l’ultime bataille au cours de laquelle l’armée française tente une défense coordonnée à l’issue de laquelle commence la débâcle.

Ainsi, le territoire de la Somme a-t-il été le lieu d’affrontements décisifs, aux conséquences immenses pour le territoire, mais aussi pour la France et même pour le monde.

> Gratuit, dans la limite des places disponibles

> Réservation obligatoire sur le site internet de l’Historial .

Château de Péronne Place André Audinot Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 14 18

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English :

Lecture by Stéphane Audoin-Rouzeau

The Somme was not only the scene of the great battle of 1916, the largest battle of the 20th century in terms of the number of men involved.

Two years later, the Somme was the scene of the first episode in the great German offensive designed to break the Allied front.

Then, in June 1940, it was once again on the Somme that the final battle was fought, during which the French army attempted a coordinated defense, only for the debacle to begin.

The Somme was thus the scene of decisive confrontations, with far-reaching consequences for the region, France and even the world.

> Free, subject to availability

> Reservations required on the Historial website

L’événement Les batailles de la Somme 1916, 1918, 1940 Péronne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT HAUTE SOMME PERONNE