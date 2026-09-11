Jeu découverte en famille de Péronne : « les archives oubliées de Péronne », Péronne, Péronne

Informations pratiques

Jeu découverte en famille de Péronne : « les archives oubliées de Péronne » 19 et 20 septembre Péronne Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Jeu découverte en famille de Péronne : « les archives oubliées de Péronne »

Vous avez déjà vu Péronne. Mais avez-vous vraiment pris le temps de la regarder ? À travers ce jeu, nous vous proposons de vous replonger dans la ville de Péronne en famille.

Péronne 3 place daudré Péronne 80200 Somme Hauts-de-France

Jeu découverte en famille de Péronne : « les archives oubliées de Péronne »

Ville de Péronne, ©J.Halâtre – PETR Cœur des Hauts-de-France