Péronne

Apéro du patrimoine Porte de Bretagne

Péronne Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Dans le cadre des rendez-vous de l’été, le Pays d’art et d’histoire vous propose un apéro du patrimoine de la Porte de bretagne qui durera 1h30.

De la discrète Porte de Bretagne qui affirme que Urbs Nescia Vinci Péronne est la ville jamais vaincue jusqu’à l’Hôtel de Ville, lieu incontournable de l’exercice du pouvoir, découvrez deux sites majeurs de la cité péronnaise.

Dans le cadre des rendez-vous de l’été, le Pays d’art et d’histoire vous propose un apéro du patrimoine de la Porte de bretagne qui durera 1h30.

De la discrète Porte de Bretagne qui affirme que Urbs Nescia Vinci Péronne est la ville jamais vaincue jusqu’à l’Hôtel de Ville, lieu incontournable de l’exercice du pouvoir, découvrez deux sites majeurs de la cité péronnaise. .

Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 42 38

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English :

As part of the summer events, the Pays d’art et d’histoire invites you to a 1.5-hour introduction to the heritage of the Porte de Bretagne.

From the unassuming Porte de Bretagne, which bears the inscription “Urbs Nescia Vinci”: Péronne—the city that has never been conquered—to the Hôtel de Ville, a key center of government, discover two major landmarks of the city of Péronne.

L’événement Apéro du patrimoine Porte de Bretagne Péronne a été mis à jour le 2026-06-26 par OT HAUTE SOMME PERONNE