L’alimentation et les Alliés Péronne

Péronne

L’alimentation et les Alliés

Château de Péronne Place André Audinot Péronne Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 17:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Conférence animée par Emmanuelle Cronier

L’approvisionnement du front en rations alimentaires constitue l’un des enjeux majeurs de la guerre totale.

Pour y répondre, les armées mobilisent à la fois les savoir-faire du monde civil bouchers, boulangers… et les capacités des industries et des commerces alimentaires.

Cette organisation vise à assurer la subsistance des soldats et à prendre en compte leurs pratiques alimentaires et leurs préférences, éléments reconnus comme déterminants dans le maintien du moral au sein des troupes.

– 17 h Visite thématique du musée sur l’alimentation

– 18h15 Conférence

> Gratuit, dans la limite des places disponibles

> Réservation obligatoire sur le site internet de l’Historial

Conférence animée par Emmanuelle Cronier

L’approvisionnement du front en rations alimentaires constitue l’un des enjeux majeurs de la guerre totale.

Pour y répondre, les armées mobilisent à la fois les savoir-faire du monde civil bouchers, boulangers… et les capacités des industries et des commerces alimentaires.

Cette organisation vise à assurer la subsistance des soldats et à prendre en compte leurs pratiques alimentaires et leurs préférences, éléments reconnus comme déterminants dans le maintien du moral au sein des troupes.

– 17 h Visite thématique du musée sur l’alimentation

– 18h15 Conférence

> Gratuit, dans la limite des places disponibles

> Réservation obligatoire sur le site internet de l’Historial .

Château de Péronne Place André Audinot Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 14 18

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English :

Conference moderated by Emmanuelle Cronier

Supplying the frontline with food rations was one of the major challenges of total war.

To meet this challenge, the armed forces drew on the expertise of civilian butchers and bakers, as well as on the capabilities of the food industry and retailers.

The aim of this organization was to ensure that soldiers had enough to eat, and to take into account their eating habits and preferences, which were recognized as key factors in maintaining troop morale.

– 5pm: Thematic tour of the museum on the theme of food

– 6:15pm: Conference

> Free, subject to availability

> Reservations required on the Historial website

L’événement L’alimentation et les Alliés Péronne a été mis à jour le 2026-05-22 par OT HAUTE SOMME PERONNE