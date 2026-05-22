Apéro de l’Histoire Y a-t-il un médecin dans l’assistance ? Péronne
Apéro de l’Histoire Y a-t-il un médecin dans l’assistance ? Péronne vendredi 11 septembre 2026.
Péronne
Apéro de l’Histoire Y a-t-il un médecin dans l’assistance ?
Château de Péronne Place André Audinot Péronne Somme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
L’Historial de la Grande Guerre de Péronne vous invite à découvrir un tout nouveau rendez-vous culturel et convivial L’ Apéro Lecture.
Un moment pensé pour les adultes curieux d’histoire et de littérature, qu’ils soient lecteurs passionnés ou occasionnels.
Le concept
– 45 mn de visite thématique dans le parcours permanent du musée
– 45 mn d’échanges autour d’un apéritif gourmand
Manon, votre médiatrice, vous y présentera une sélection d’ouvrages en lien avec la thématique du soir — que vous pourrez feuilleter et acheter sur place si vous le souhaitez.
> Réservation obligatoire sur le site internet de l’Historial
L’Historial de la Grande Guerre de Péronne vous invite à découvrir un tout nouveau rendez-vous culturel et convivial L’ Apéro Lecture.
Un moment pensé pour les adultes curieux d’histoire et de littérature, qu’ils soient lecteurs passionnés ou occasionnels.
Le concept
– 45 mn de visite thématique dans le parcours permanent du musée
– 45 mn d’échanges autour d’un apéritif gourmand
Manon, votre médiatrice, vous y présentera une sélection d’ouvrages en lien avec la thématique du soir — que vous pourrez feuilleter et acheter sur place si vous le souhaitez.
> Réservation obligatoire sur le site internet de l’Historial .
Château de Péronne Place André Audinot Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 14 18
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English :
The Historial de la Grande Guerre in Péronne invites you to discover a brand new cultural and convivial event: L? Apéro Lecture.
The event is designed for adults with an interest in history and literature, whether they are avid or occasional readers.
The concept
– 45-minute themed tour of the museum?s permanent tour
– 45-minute discussion over a gourmet aperitif
Manon, your mediator, will present you with a selection of books related to the evening?s theme, which you can leaf through and buy on the spot if you wish.
> Reservations required on the Historial website
L’événement Apéro de l’Histoire Y a-t-il un médecin dans l’assistance ? Péronne a été mis à jour le 2026-05-22 par OT HAUTE SOMME PERONNE
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