Informations pratiques

Péronne

Commémoration de la Bataille du Mont-Saint-Quentin

Péronne Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-09-02

Dans le cadre des rendez-vous de l’été, le Pays d’art et d’histoire vous propose la commémoration de la Bataille du Mont-Saint-Quentin.

Dans le cadre du 110eme Anniversaire de la Bataille de la Somme, découvrez l’histoire de la Bataille du Mont-Saint-Quentin qui permit aux Australiens, au terme de lourds pertes, de libérer la ville de Péronne le 2 septembre 1918.

> Gratuit

> Sur réservation via notre billetterie en ligne ou directement auprès de l’office de tourisme au 03.22.84.42.38

Dans le cadre des rendez-vous de l’été, le Pays d’art et d’histoire vous propose la commémoration de la Bataille du Mont-Saint-Quentin.

Dans le cadre du 110eme Anniversaire de la Bataille de la Somme, découvrez l’histoire de la Bataille du Mont-Saint-Quentin qui permit aux Australiens, au terme de lourds pertes, de libérer la ville de Péronne le 2 septembre 1918.

> Gratuit

> Sur réservation via notre billetterie en ligne ou directement auprès de l’office de tourisme au 03.22.84.42.38 .

Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 42 38

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English :

As part of its summer events, the Pays d’art et d’histoire invites you to a commemoration of the Battle of Mont-Saint-Quentin.

As part of the 110th anniversary of the Battle of the Somme, discover the history of the Battle of Mont-Saint-Quentin, which enabled the Australians—after suffering heavy losses—to liberate the town of Péronne on September 2, 1918.

> Free

> Reservations required via our online ticket office or directly through the tourist office at 03.22.84.42.38

L’événement Commémoration de la Bataille du Mont-Saint-Quentin Péronne a été mis à jour le 2026-06-30 par OT HAUTE SOMME PERONNE