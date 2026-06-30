Commémoration de la Bataille du Mont-Saint-Quentin Péronne
mercredi 2 septembre 2026 · Péronne
Informations pratiques
Péronne
Commémoration de la Bataille du Mont-Saint-Quentin
Péronne Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-09-02
Dans le cadre des rendez-vous de l’été, le Pays d’art et d’histoire vous propose la commémoration de la Bataille du Mont-Saint-Quentin.
Dans le cadre du 110eme Anniversaire de la Bataille de la Somme, découvrez l’histoire de la Bataille du Mont-Saint-Quentin qui permit aux Australiens, au terme de lourds pertes, de libérer la ville de Péronne le 2 septembre 1918.
> Gratuit
> Sur réservation via notre billetterie en ligne ou directement auprès de l’office de tourisme au 03.22.84.42.38
Dans le cadre des rendez-vous de l’été, le Pays d’art et d’histoire vous propose la commémoration de la Bataille du Mont-Saint-Quentin.
Dans le cadre du 110eme Anniversaire de la Bataille de la Somme, découvrez l’histoire de la Bataille du Mont-Saint-Quentin qui permit aux Australiens, au terme de lourds pertes, de libérer la ville de Péronne le 2 septembre 1918.
> Gratuit
> Sur réservation via notre billetterie en ligne ou directement auprès de l’office de tourisme au 03.22.84.42.38 .
Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 42 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of its summer events, the Pays d’art et d’histoire invites you to a commemoration of the Battle of Mont-Saint-Quentin.
As part of the 110th anniversary of the Battle of the Somme, discover the history of the Battle of Mont-Saint-Quentin, which enabled the Australians—after suffering heavy losses—to liberate the town of Péronne on September 2, 1918.
> Free
> Reservations required via our online ticket office or directly through the tourist office at 03.22.84.42.38
L’événement Commémoration de la Bataille du Mont-Saint-Quentin Péronne a été mis à jour le 2026-06-30 par OT HAUTE SOMME PERONNE
À voir aussi à Péronne (Somme)
- Fête médiévale de Péronne Péronne 11 juillet 2026
- Apéro du patrimoine Du Fort Caraby au château Péronne 31 juillet 2026
- Balade contée aux flambeaux Péronne médievale Péronne 7 août 2026
- Apéro du patrimoine Porte de Bretagne Péronne 21 août 2026
- Commémoration de la Bataille du Mont Saint-Quentin Péronne 2 septembre 2026